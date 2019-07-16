16 Temmuz 2019, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 16.07.2019

, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Takım halinde salonda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncuların, 8 istasyondan oluşan parkurda, üç tur üzerinden değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.

Antrenmana izinli Fode Koita ile rehabilitasyon çalışmalarına devam eden Loret Sadiku'nun katılmadığı kaydedildi.

, bu akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.


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