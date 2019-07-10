10 Temmuz 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Transfer için el sıkıştılar! Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da

Transfer için el sıkıştılar! Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 Giriş Tarihi: 10.07.2019

Adı ile anılan ve hatta Galatasaray forması dahi giyen , ekiplerinden ile anlaşmaya vardı. Taraflar 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı.

Adı başta olmak üzere ekipleriyle de anılan son olarak forması giymiş ve yeşik beyazlı takım ile yollarını ayırmıştı. Son olarak Galatasaray forması dahi giyen ve sarı kırmızılılara gideceği konuşulan Yusuf Erdoğan, Süper Lig ekiplerinden ile anlaşmaya vardı. Taraflar 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı.

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