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Transfer için el sıkıştılar! Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da
Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 Giriş Tarihi: 10.07.2019
Adı Galatasaray ile anılan ve hatta Galatasaray forması dahi giyen Yusuf Erdoğan, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. Taraflar 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı.
Adı başta Galatasaray olmak üzere Süper Lig ekipleriyle de anılan Yusuf Erdoğan son olarak Bursaspor forması giymiş ve yeşik beyazlı takım ile yollarını ayırmıştı. Son olarak Galatasaray forması dahi giyen ve sarı kırmızılılara gideceği konuşulan Yusuf Erdoğan, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. Taraflar 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı.
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