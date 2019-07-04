04 Temmuz 2019, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.07.2019

takımlarından , hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, direnç bandı egzersizleri ile başladı ve pas çalışmaları ile sona erdi.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Trezeguet'nin yanı sıra, izinli , Ramazan Köse, , İlhan Depe ve Fode Koita antrenmanda yer almadı.

, bu akşam yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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