03 Temmuz 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 03.07.2019

takımlarından , yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kuvvet çalışması ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Trezeguet ile Fode Koita'nın yanı sıra, izinli , Ramazan Köse, ve İlhan Depe antrenmanda yer almadı.

, bu akşam yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi... G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi...
Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı
G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi... G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör