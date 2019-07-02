02 Temmuz 2019, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 02.07.2019

, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular, vücut ağırlığı ve kuvvet antrenmanlarıyla başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dayanıklılık koşu çalışmalarıyla sona erdi.
Afrika Kupası'nda görev alan Trezeguet ve Koita'nın yanı sıra izinli olan , Ramazan Köse, Özgür Çek ve İlhan Depe antrenmana katılmadı.
Kasımpaşa, yarın saat 09.00 ve 19.00'da yapacağı idmanlar ile çalışmalarına devam edecek.

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