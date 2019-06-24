24 Haziran 2019, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Thiam Mame Baba'yı renklerine bağladı

Mame Baba Kasımpaşa'da
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 Giriş Tarihi: 24.06.2019

ekipleri ekibi 'da forma giyen 26 yaşındaki Senegalli forvet 'yı renklerine bağladı.

Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kulllanıldı:

"Geçtiğimiz sezon ekiplerinden 'ın formasını giyen 26 Yaşındaki Senegalli forvet , Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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