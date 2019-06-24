24 Haziran 2019, Pazartesi
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Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kulllanıldı:
Kasımpaşa Thiam Mame Baba'yı renklerine bağladı
Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 Giriş Tarihi: 24.06.2019
Kasımpaşa, Birleşik Arap Emirlikleri ekipleri ekibi Ajman Club'da forma giyen 26 yaşındaki Senegalli forvet Thiam Mame Baba'yı renklerine bağladı.
Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kulllanıldı:
"Geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Ajman Club'ın formasını giyen 26 Yaşındaki Senegalli forvet Thiam Mame Baba, Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
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