Kasımpaşa 2 Temmuz’da sahaya iniyor
Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz 2019 Salı günü başlayacaklarını açıkladı.
Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2 Temmuz 2019 Salı günü Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yapılacak antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına start verileceği duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz 2019 Salı günü Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesislerimizde saat 18.00'de yapacağı antrenman ile başlayacak" ifadelerine yer verilirken, Teknik Direktör Kemal Özdeş'in de fotoğrafı paylaşıldı.
Paşa, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'i topladığı 39 puanla 14. sırada tamamlamıştı.
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