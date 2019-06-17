17 Haziran 2019, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Fatih Öztürk Kasımpaşa'da

Kasımpaşa'dan kaleye takviye
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 Giriş Tarihi: 17.06.2019

ekibi , geçen sezon Akhisarspor forması giyen kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'un formasını giyen kaleci Fatih Öztürk, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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