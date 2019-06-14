14 Haziran 2019, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa, Fernandes'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa Fernandes'i kadrosuna kattı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , defans hattını Portekizli oyuncu ile güçlendirdi.

, Porto'dan 22 yaşındaki defans oyuncusu 'i bir yıllığına kiraladı. Fernandes, Kemerburgaz Tesisleri'nde Emre Zengillli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın hazır bulunduğu imza töreninde satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı.
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