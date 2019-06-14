14 Haziran 2019, Cuma
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Kasımpaşa, Fernandes'i kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 14.06.2019
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, defans hattını Portekizli oyuncu Jorge Fernandes ile güçlendirdi.
Kasımpaşa, Porto'dan 22 yaşındaki defans oyuncusu Jorge Fernandes'i bir yıllığına kiraladı. Fernandes, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengillli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın hazır bulunduğu imza töreninde satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı.
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