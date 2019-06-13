13 Haziran 2019, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi

Kasımpaşa yeniden Kemal Özdeş'e emanet!
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 Giriş Tarihi: 13.06.2019

Süper Lig ekiplerinden , teknik direktör ile yeniden anlaşmaya vardı

Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte de takımı çalıştıran ile yeniden anlaşmaya vardıklarını söyledi.

'da daha önce 2016-2018 yıllarında teknik direktörlük yapan Özdeş, son olarak geride kalan sezon Göztepe'yi çalıştırmıştı.

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