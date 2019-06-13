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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi
Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 Giriş Tarihi: 13.06.2019
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yeniden anlaşmaya vardı
Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte de takımı çalıştıran Kemal Özdeş ile yeniden anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Kasımpaşa'da daha önce 2016-2018 yıllarında teknik direktörlük yapan Özdeş, son olarak geride kalan sezon Göztepe'yi çalıştırmıştı.
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