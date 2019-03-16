Maç sonucu | Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa | Maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 7. dakikada Koita, 87. dakikada Khalili ve 90+5. dakikada Trezeguet'den geldi. Ege temsilcisinin gollerini ise 32. dakikada Manu ve 62. dakikada Bokila (p) kaydetti.

Bu sonuçla Akhisarspor 21 puanla 17. sırada kaldı. 8 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Kasımpaşa ise puanını 34'ye çıkararak maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Lukac son anda kornere çeldi.



7. dakikada sağ kanatta paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Popov'un içeriye ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



18. dakikada Pavelka'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Popov'un gelişine sert şutunda kaleci Lukac, üzerine gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.



32. dakikada Bokila'nın ara pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu'nun dar açından kaleye gönderdiği top, kaleci Ramazan'ın kapattığı köşeden filelere gitti. 1-1



38. dakikada Kasımpaşa atağında kısa paslarla ceza sahası içerisine giren Popov'un ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde yükselen Koita'nın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

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