13 Mart 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 Giriş Tarihi: 13.03.2019

, 'in 26. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

, 'in 26. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları süren Josue Sa, , , Fode Koita ve Stipe Perica katılmadı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kasımpaşa, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı

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