12 Mart 2019, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 12.03.2019

, 'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanda, Loret Sadiku ve Olivier Veigneau takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Sakatlığı süren Josue Sa idmanda yer almadı.

, , Fode Koita ve Stipe Perica ise hafif ağrıları sebebi ile antrenmanı yarıda bıraktı.

, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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