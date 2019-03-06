06 Mart 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Denizli takımın başında idmana çıktı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.03.2019

'in 24. haftasında oynanan maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün takımının başında idmana çıktı.

'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına başladı. maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan ve hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adam bugün takımının başında idmana çıktı.

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Göztepe maçı için yaklaşık 1,5 saat süren idman yapan Kasımpaşa'da tedavisi süren Josue Sa, antrenmana çıkmadı.

Mustafa Denizli: "Bazı şeyler ters gidince sinirleniyorsunuz"

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