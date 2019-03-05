05 Mart 2019, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Mustafa Denizli ile ilgili açıklamada bulundu

Kasımpaşa Mustafa Denizli ile ilgili açıklamada bulundu
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 05.03.2019

'nin sağlık durumu ile ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı.

-Trabzon maçının ilk yarısının bitmesiyle rahatsızlanan ve maçın ikinci yarısında takımının başında olamayıp hastaneye kaldırılan deneyimli hoca ile ilgili kulübü Kasımpaşa'dan açıklama geldi.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında hafif bir rahatsızlık geçirmiştir. Doktorların tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

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