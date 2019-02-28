28 Şubat 2019, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşalı taraftarlar Mustafa Denizli'yi istifaya davet etti

Kasımpaşalı taraftarlardan Denizli'ye istifa çağrısı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 28.02.2019

-Akhisarspor maçında lacivert-beyazlıların taraftarları ’yi istifaya davet etti.

Çeyrek Final rövanş maçında , evinde karşılaştığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. İlk maçı da 3-1 yenilen Paşa, kupaya veda etti. Maçta Kasımpaşa , taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Stadyumu'ndaki karşılaşmayı izlemeye gelen lacivert-beyazlı taraftarlar, "Denizli istifa" diye tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar ayrıca bir önceki Teknik Direktör lehinde tezahüratlar yaptı.

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