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Kasımpaşa'da kupa mesaisi
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Tobias Heintz'ın katılmadığı belirtildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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