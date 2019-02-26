26 Şubat 2019, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da kupa mesaisi

Kasımpaşa'da kupa mesaisi
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Tobias Heintz'ın katılmadığı belirtildi.

, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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