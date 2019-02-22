Mustafa Denizli gelecekten umutlu
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, zor günleri geride bırakarak yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.
Kulübün internet sitesinden paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan Denizli, "Yoğun bir hafta bizi bekliyor. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından kupada Akhisarspor ile daha sonra da ligde Trabzonspor maçlarına çıkacağız. Çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Son haftalarda ligde üst üste alınan yenilgilerin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten 69 yaşındaki teknik adam, "Camia olarak bu zor günlerin altından rahatlıkla kalkacağımızı biliyoruz. Düşündüğümüz oyun anlayışımız en kısa sürede geri gelecek. Talihsizlikler yaşadığımız birçok maç oldu. Artık buna son vermek, yeter demek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Denizli, üç maçlık maratonun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu karşılaşmalar, Kasımpaşa'nın ilk yarıda oynadığı oyuna, aldığı sonuçlara dönüşünün müjdecisi olacak. Ben bu takıma, futbolculara, camiaya, her birimine güveniyorum. Bunu mutlaka kıracağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı