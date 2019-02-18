18 Şubat 2019, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

2019 Kasımpaşa’ya yaramadı

2019 Kasımpaşa’ya yaramadı
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019

Ligde sezonun ilk yarısını 29 puanla 4. sırada tamamlayan ’ya 2019 yılı yaramadı. temsilcisi, ligde çıktığı 5 maçtan da puan çıkaramadı.

Sezonun ilk yarısına ligde 4'te 4 yaparak başlayan, ve gibi güçlü rakiplerini evinde deviren 'da işler yolunda gitmedi. Devreyi 29 puan toplayıp 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, 2019 yılında ligde galibiyet yüzü görmedi. Sezonun ikinci yarısında Başakşehir'e 2-0, 'a 3-1, Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Kasımpaşa, son yenilgisini de dün 'a karşı evinde 4-1'lk skorla aldı. Ligde ikinci yarı 3 puan sevinci yaşayamayan lacivert-beyazlılar, 2019 yılındaki tek galibiyetini ise 'nda 24 Ocak'ta evinde 'a karşı oynadığı maçta aldı.

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