Mustafa Denizli: "Diagne bizim için önemliydi"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, müsabakada sonuca gitmekte zorluk yaşadıklarını, zorlu bir rövanş maçının kendilerini beklediğini dile getirdi.
Zor bir gece geçirdiklerini aktaran Denizli, Akhisarspor'un iyi bir oyunla sahadan galip ayrıldığını kaydetti.
Denizli, bireysel hatalarla goller yediklerini, son dakikalarda buldukları golün rövanş için önemli olduğunu ifade etti.
Kolay gol atamadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "İlk yarıda farklı bir görüntümüz vardı, üretmede ve sonuca gitmekte zorluk yaşıyoruz. Zorlu bir rövanş maçı bizi bekliyor. Akhisarspor, oldukça iyi bir takım ve neticede geçen yılın kupa şampiyonu. İkinci maç güzel ve her türlü sonuca açık olacak." diye konuştu.
Mustafa Denizli, Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transferinin ardından ileri uçta zorluk yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgili soru üzerine, "Diagne, bizim için önemliydi. Etkiliydi, onun performansı çevresini de etkiliyordu. Yeni bir düzen kurmak ve aynı çizgiye ulaşmak kolay değil. Onun boşluğunu telafi etmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!