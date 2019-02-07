08 Şubat 2019, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Mustafa Denizli: "Diagne bizim için önemliydi"

Mustafa Denizli: Diagne bizim için önemliydi
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Kasımpaşa Teknik Direktörü , müsabakada sonuca gitmekte zorluk yaşadıklarını, zorlu bir rövanş maçının kendilerini beklediğini dile getirdi.

Zor bir gece geçirdiklerini aktaran Denizli, Akhisarspor'un iyi bir oyunla sahadan galip ayrıldığını kaydetti.

Denizli, bireysel hatalarla goller yediklerini, son dakikalarda buldukları golün rövanş için önemli olduğunu ifade etti.

Kolay gol atamadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "İlk yarıda farklı bir görüntümüz vardı, üretmede ve sonuca gitmekte zorluk yaşıyoruz. Zorlu bir rövanş maçı bizi bekliyor. Akhisarspor, oldukça iyi bir takım ve neticede geçen yılın kupa şampiyonu. İkinci maç güzel ve her türlü sonuca açık olacak." diye konuştu.

, Mbaye Diagne'nin 'a transferinin ardından ileri uçta zorluk yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgili soru üzerine, "Diagne, bizim için önemliydi. Etkiliydi, onun performansı çevresini de etkiliyordu. Yeni bir düzen kurmak ve aynı çizgiye ulaşmak kolay değil. Onun boşluğunu telafi etmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

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