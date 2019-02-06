06 Şubat 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Medipol Başakşehir'de Erzurumspor maçının hazırlıkları

Medipol Başakşehirde Erzurumspor maçının hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

, 'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı bildirildi.

İdmanda koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları yapıldığı belirtildi. Geniş alan oyunu ile süren antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Denizli: Çekişmeli bir maç olacak Denizli: "Çekişmeli bir maç olacak"
Kasımpaşada kupa mesaisi başladı Kasımpaşa'da kupa mesaisi başladı
Kasımpaşada büyük düşüş Kasımpaşa'da büyük düşüş
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör