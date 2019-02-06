Medipol Başakşehirde Erzurumspor maçının hazırlıkları

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Medipol Başakşehir'de Erzurumspor maçının hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı bildirildi.
İdmanda koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları yapıldığı belirtildi. Geniş alan oyunu ile süren antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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