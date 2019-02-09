09 Şubat 2019, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 Giriş Tarihi: 09.02.2019

, 'in 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlığı bulunan Loret Sadiku katılmadı.

İdmanı, kulübün yönetim kurulu üyesi Mehmet da takip etti.

, yarın yapacağı antrenmanla mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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