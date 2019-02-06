06 Şubat 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Denizli: "Çekişmeli bir maç olacak"

Denizli: Çekişmeli bir maç olacak
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak 'nın teknik direktörü , rövanş öncesinde avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Denizli, Akhisarspor'un geçen sezon 'nı müzesine götürdüğünü anımsatarak, "Akhisarspor, geçen sene gösterdiği başarıyı tekrarlamak isteyecektir. Biz ise bu sene camiamıza ve taraftarımıza tatmadığı bir duyguyu yaşatmak amacındayız. İlk maçta, rövanş öncesinde ciddi bir avantaj yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kupada her geçen turda daha zorlu rakiplerle karşılaştıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bir amaca ulaşmak istiyorsak, her rakiple başa baş mücadele edip, oradan üstünlük sağlayarak çıkmak mecburiyetindeyiz. Ege'nin bu güçlü ve sempatik takımı, ligde zor günler yaşasa da kupa kulvarı farklıdır. Çok çekişmeli bir maç olacağını biliyoruz. Ama biz de olarak ne istediğimizin farkındayız ve düşündüğümüz yolda devam edeceğiz." diye konuştu.

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