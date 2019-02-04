Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 2 saate sürdüğü bildirildi.
İdmana tedavisine devam edilen Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef'in katılmadığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.