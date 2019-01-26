26 Ocak 2019, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'ya Hırvat forvet

Kasımpaşaya Hırvat forvet
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 26.01.2019

, (Serie A) ekibi Udinese'den forvet Stipe Perica'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Hırvat forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbol hayatına NK Zadar takımında başlayan 1.92 boyundaki forvet, 2013 yılında ekiplerinden 'ya oldu. NAC Breda ve Udinese'de kiralık olarak oynayan Perica, 2016 yılında ise 4,5 milyon avro bonservis ücreti ile Udinese'ye transfer oldu. Perica, bu sezonun ilk yarısında Frosinone'de kiralık olarak forma giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Mustafa Denizliden Başakşehir maçı açıklaması Mustafa Denizli'den Başakşehir maçı açıklaması
Diagneden arka arkaya G.Saray paylaşımları! Diagne'den arka arkaya G.Saray paylaşımları!
Kasımpaşanın kupada konuğu Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa'nın kupada konuğu Aytemiz Alanyaspor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör