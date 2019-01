Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü lider Medipol Başakşehir ile yapacakları maçla futbolseverlere güzel bir 90 dakika yaşatacaklarını söyledi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Denizli, turuncu-lacivertli rakiplerinin ligdeki liderliğini sürdürmek istediğini, kendilerinin de sezon sonu hedeflerini yakalamak için çalıştıklarını kaydetti.

Üst sıraları ilgilendiren bir maça çıkacaklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Başakşehir'in ligdeki durumunu biliyoruz. Liderliklerini sürdürmek istiyorlar. Kendimize sene başında koyduğumuz hedefleri yakalamak için mücadele edeceğiz. Özellikle üst sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakika oynayacağız. Bu karşılaşma öncesi Türkiye Kupası'nda uzatmalara giden Aytemiz Alanyaspor maçı son derece ağır geçti. O karşılaşmanın takım üzerinde yorgunluk oluşturması doğaldır. Bunu telafi etmek için çalışmalarımızı başlattık. Maç saatine kadar normal fizik kapasitemize ulaşırız." diye konuştu.

Kendilerinin de ligin güçlü takımlarından olduklarını vurgulayan Mustafa Denizli, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir'in oynadığı kupa maçı herkes için sürpriz bir sonuçla bitti. Kupa maçlarında böyle sonuçlar alınabilir. Başakşehir'in hem önemli hem değerli hem de güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Bu ligin güçlü ekiplerinden biriyiz. Ortaya güzel bir futbol tablosu çıkacaktır. Her türlü sonuca açık bir müsabaka olacak. Her türlü sonuca açık bir 90 dakika bizi bekliyor. Kasımpaşa camiası verdiğimiz sözlerin gerçekleşeceğini sezon sonunda görecektir. Tüm futbolseverlere önemli ve güzel bir 90 dakika yaşatacağımızı düşünüyorum ve vadediyorum."

Cezalı ve sakat futbolcuları olduğuna değinen lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, "Medipol Başakşehir maçında aramızda olamayacak birkaç arkadaşımız var. Cezalı olan Mbaye Diagne, Veysel Sarı ve Josue Sa aramızda olamayacak. Abdul Rahman Khalili'nin de sakatlığı devam ediyor. Fode Koita'nın durumu bizim için önemli. Takım çalışmalarına parça parça katılıyor." ifadelerini kullandı.