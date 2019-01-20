20 Ocak 2019, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçına hazır

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçına hazır
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 20.01.2019

'in 18. haftasında yarın 'u ağırlayacak , hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, ritmik ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmaları sonrası Kasımpaşalı futbolcular, yarı sahada oynanan taktik maçla idmanı noktaladı.

Abdul Rahman Khalili takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmasına devam etti.

Hazırlıklarını tamamlayan , idmanın ardından kampa girdi.

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