Diagne ve Eljif Elmas PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'dan Diagne ve Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- HATAYSPOR futbolcusu BAKARY NIMAGA'nın 16.01.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- KASIMPAŞA A.Ş. futbolcusu DIAGNE MBAYE'nin 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu ELJIF ELMAS'ın 17.01.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir
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