18 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Diagne ve Eljif Elmas PFDK'ya sevk edildi

Diagne ve Eljif PFDKya sevk edildi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019

(), 'dan Diagne ve 'den 'ın 'na () sevk edildiğini açıkladı.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- HATAYSPOR futbolcusu BAKARY NIMAGA'nın 16.01.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- KASIMPAŞA A.Ş. futbolcusu DIAGNE MBAYE'nin 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu ELJIF ELMAS'ın 17.01.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

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