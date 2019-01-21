21 Ocak 2019, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Paşa’da Kral yok!

Paşa’da Kral yok!
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Ligin flaş ekibi , ikinci yarıyı bugün maçıyla açıyor.

Lacivert-beyazlılarda iki önemli eksik var. ile maçında kırmızı kart gören ligin gol kralı Diagne ile yine cezalı olan başarılı sağ açık Eduok, Rize karşısında forma giyemeyecek.
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