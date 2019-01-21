21 Ocak 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Paşa’da Kral yok!
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Ligin flaş ekibi Kasımpaşa, ikinci yarıyı bugün Çaykur Rizespor maçıyla açıyor.
Lacivert-beyazlılarda iki önemli eksik var. Alanyaspor ile Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören ligin gol kralı Diagne ile yine cezalı olan başarılı sağ açık Eduok, Rize karşısında forma giyemeyecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!