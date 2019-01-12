12 Ocak 2019, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa’da iki imza var

Kasımpaşa’da iki imza var
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 12.01.2019

Ligin flaş ekibi 'da Arnavut futbolcu Loret Sadiku ile Fransız oyuncu 'nun sözleşmeleri uzatıldı.

27 yaşındaki Sadiku'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 3, 33 yaşındaki 'nun da 1 yıl kontratının uzatıldığı açıklandı.


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