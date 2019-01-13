13 Ocak 2019, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da gündem Babacan

Paşa’da gündem Babacan
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 Giriş Tarihi: 12.01.2019

17 maçta yediği 28 golle ’yle birlikte bu alanda zirvede olan , Başakşehir’de yedek kulübesine abone olan Volkan Babacan’ı listesine aldı

Süper Lig'de attığı 37 golle ligin en golcüsü olan fakat yediği 28 golle de sonuncu Rizespor'la birlikte en çok gol yiyen ekip olan , kalecisini buldu. Lacivert-beyazlılar, Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gözüne kestirdi. Formasını Mert Günok'a kaptıran ve bu sezon sadece 2 maça çıkan Babacan'ın da ayrılmak istediği öğrenildi. 2014-15'te 34, 2015- 16'da 37, 2016-17'de 41 ve 2017-18'de 40 maç olmak üzere toplam 152 kez kaleye geçen Babacan'ın şans bulamadığı için Kasımpaşa'ya sıcak baktığı kaydedildi.

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