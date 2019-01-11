11 Ocak 2019, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Paşa’dan çifte bomba!

Paşa’dan çifte bomba!
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.01.2019

, ’dan kaleci ile ’ten maestro Hajradinovic’le anlaştı.

, Tobias Heintz ve Azad Toptik'ten sonra iki bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Paşa, 'nın 24 yaşındaki kalecisi Bruno ile Hırvatistan'da 'ten ofansif orta saha Haris Hajradinovic'le anlaştı. 24 yaşındaki Portekizli Varela, bu sezon yedek kulübesinden çıkamazken, yaşıtı Hajradinovic ise 24 maçta 8 gol, 4 asistle öne çıktı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Şampiyonluk hesabım şaşmaz "Şampiyonluk hesabım şaşmaz"
Diagne ve Trezeguet umarım bizimle kalır "Diagne ve Trezeguet umarım bizimle kalır"
Kasımpaşadan çifte transfer Kasımpaşa'dan çifte transfer
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör