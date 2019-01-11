11 Ocak 2019, Cuma
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Paşa’dan çifte bomba!
Giriş Tarihi: 10.01.2019
Kasımpaşa, Benfica’dan kaleci Varela ile Osijek’ten maestro Hajradinovic’le anlaştı.
Kasımpaşa, Tobias Heintz ve Azad Toptik'ten sonra iki bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Paşa, Benfica'nın 24 yaşındaki kalecisi Bruno Varela ile Hırvatistan'da Osijek'ten ofansif orta saha Haris Hajradinovic'le anlaştı. 24 yaşındaki Portekizli Varela, bu sezon yedek kulübesinden çıkamazken, yaşıtı Hajradinovic ise 24 maçta 8 gol, 4 asistle öne çıktı.
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