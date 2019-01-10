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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 10.01.2019
Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Benfica'dan Varela ve NK Osijek'ten Haris ile anlaşma sağladı.
Kasımpaşa, Benfica'nın Portekizli kalecisi Bruno Varela ve NK Osijek takımından 1994 doğumlu Haris Hajradinovic'i renklerine kattı. Lacivert beyazlı kulübün transferleri resmi olarak da açıklaması bekleniyor.
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