10 Ocak 2019, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...

Kasımpaşadan çifte transfer
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 10.01.2019

'in flaş ekiplerinden , 'dan Varela ve NK Osijek'ten Haris ile anlaşma sağladı.

, 'nın Portekizli kalecisi Bruno Varela ve NK Osijek takımından 1994 doğumlu Haris Hajradinovic'i renklerine kattı. Lacivert beyazlı kulübün transferleri resmi olarak da açıklaması bekleniyor.
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