Veigneau: "Diagne ve Trezeguet umarım bizimle kalır"

Kasımpaşa'da forma giyen başarılı savunmacı Olivier Veigneau, takımının devam eden Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının her zaman iyi bir sezon geçirmek ve sahaya iyi bir futbol ortaya koymak olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu, Yaptığımız güçlü başlangıç da bu amacı takip etme adına yardımcı oldu. Bu kulübün her sezon amacı, ligi bitirebildiği en yüksek yerde bitirmek, biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Finansal olarak bazı kulüplerin bizden fazla potansiyeli olabilir ama bununla alakalı bir endişemiz yok. Biz çalışmaya devam ediyoruz dedi.



ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN GEÇİYOR



İkinci yarıda zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini dile getiren Veigneau, Başlangıçların önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Burada yaptığımız hazırlıklar başlangıcı doğru yapabilmek ve yoğun fikstüre kendimizi hazırlayabilmek için. Buradaki çalışmalarımız yoğun geçiyor, 1 hafta dinlendikten sonra herkes tekrar odaklanmış durumda. Lige yaptığımız güçlü başlangıcı tekrar etmek için uğraşıyoruz diye konuştu.



SERT BİR İKİNCİ YARI BİZİ BEKLİYOR



Bu süreçte ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının altını çizen tecrübeli savunmacı, Kupa zorlu bir yolculuk. Geçen sezon yarı finale kadar çıkabildik, ötesine geçemedik. Bu yolculukta da çok büyük takımlara karşı oynamadık. O yüzden şimdi Türkiye Kupası ile ilgili bir şey söylemek için çok erken. Çünkü çok zorlu rakipler ile oynayacağız. Lig ile alakalı da, bütün takımlar birbirine çok yakın seviyede, bunu lig sıralamasından da görebiliyorsunuz. Hepsinin puanı birbirine oldukça yakın. Neredeyse eşit puandalar. Önümüzde de daha 17 maç var. Ancak başarıyı çok fazla istediğimizi söyleyebilirim. Hem Başakşehir, hem de Beşiktaş oldukça büyük isimlerle anlaştılar, Robinho ve Burak Yılmaz. Oldukça sert bir ikinci yarı bizi bekliyor. Biz de kendi yolumuzda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Hem kendime hem de takımıma güveniyorum ifadelerini kullandı.



MUSTAFA DENİZLİ GENÇ OYUNCULAR İÇİN BİR ÖRNEK



33 yaşında tecrübeli bir oyuncu olduğuna işaret eden Veigneau, teknik direktör Mustafa Denizli'nin deneyimlerinden de bir şeyler öğrendiğini vurgulayarak, Benim için böyle bir hoca ile çalışmak oldukça önemli. Kazandığı kupalar ve başarılar, bu tecrübelerini bize aktarması hem genç oyuncular için çok önemli hem de kadrodaki bütün oyuncular için çok önemli. Genç oyuncular için bir örnek aynı zamanda. O yüzden tecrübelerinden yararlandığımız için iyi hissediyoruz şeklinde bahsetti.



DIAGNE VE TREZEGUET UMARIM BİZİMLE KALACAK



Takım arkadaşları Diagne ve Trezeguet'nin lige iyi bir başlangıç yaptığını belirten deneyimli oyuncu, Hem Diagne, hem Trezeguet gösterdikleri performansla puanlar kazanmamıza çok yardımcı oldu. Tabii ki sadece bu iki oyuncu sayesinde değil, bütün oyuncular sayesinde bu başarıyı elde ettik. Fakat takımımızda Diagne gibi her maçta gol atan oyuncu, Trezeguet gibi her maçta fark yaratan bir oyuncu olunca maçları kazanmak daha kolay oluyor. İkisi de umarım bizimle kalacaklar. Kulüp onları burada tutmak için elinden geleni yapıyor. Trezeguet kendine çok güvenli, sahada istediği her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Hızlı, teknik ve iyi bir bitirici. Aynı zamanda işini çok da ciddiye alan bir isim, sürekli kendini geliştirmek isteyen, çok çalışan bir oyuncu. Her takımın sahip olmak isteyeceği bir isim. Harika da bir takım arkadaşı açıklamasında bulundu.



FRANSA'DA TÜRK FUTBOLUNA İLGİ ARTTI



Türkiye'deki lig ve futbol hakkında da görüşlerini paylaşan Veigneau, bununla birlikte beğendiği genç oyunculardan da bahsederek, Türkiye liginin geldiğimden bu yana geliştiğini düşünüyorum. Fransa'dayken burayı çok fazla takip etmiyordum ama geldikten sonra oynadığım yıllar içerisinde Fransa'da da Türk futboluna olan ilginin arttığını görebiliyorum. İnsanlar Türk futbolunu daha fazla takip etmeye başladı, bu lig için oldukça iyi bir şey. Daha fazla takım yarışa ortak oluyor. Bu takımlarda gerçekten iyi oyuncular var. Buraya gelmeden önce Başakşehir'den Edin Visca'yı tanımıyordum ancak geldikten sonra ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gördüm. Aynı zamanda Cengiz Ünder gibi bir örnek var. Başakşehir'de iyi bir performans sergiledikten sonra Roma'ya transfer oldu. İnanıyorum ki birçok yetenekli Türk futbolcu Cengiz'in yolunu takip edecektir ve kendilerine çok iyi bir kariyer planlayacaklardır. Trabzonspor'da da Abdulkadir ve Yusuf oldukça iyi oyuncular. İşlerini ciddiye aldıkları sürece Avrupa'da iyi bir kariyer yapacaklarına inanıyorum dedi.



BURAK YILMAZ ÇOK İYİ BİR BİTİRİCİ



Dünya futbolundan Zlatan Ibrahimovic'i beğendiğini belirten 33 yaşındaki savunmacı, İnanılmaz güçlü. Çok iyi bir tekniği var ve harika bir bitirici. Her zaman bize karşı oynadığında gol attı. O yüzden çok etkileyici bir performansı var. Fransa'da top oynarken en beğendiğim oyuncu kesinlikle Ibrahimovic'ti ifadelerini kullandı.



Veigneau, Türkiye'den ise beğendiği oyuncularla ilgili şunları söyledi;



Edin Visca'yı yaklaşık 3.5 senedir tanıyorum. Oldukça iyi bir oyuncu. Atiker Konyaspor'dan Skubic'i beğeniyorum. Belki kanat oyuncusu değil ama hücumu çok seven bir bek, çok fazla atağa katılıyor, O'nu savunmak çok zor olabiliyor. Burak Yılmaz'ı da söyleyebilirim, çok iyi bir bitirici. Her zaman kontrol altında tutulması gereken bir oyuncu. Çok kaliteli ve yetenekli. Türkiye ligi için birçok yetenekli oyuncunun olması bir şans. Her takımın oyunu değiştirebilecek, oyuna etki edebilecek oyuncuları var.



DEFANSİF YÖNÜ GELİŞTİRMEMİZ LAZIM



Bu sezon ligde çok fazla gol atan takımlardan biri olduklarını ancak bunun yanında çok fazla da kalelerinde gol gördüklerine değinen savunma oyuncusu, Belki bu hücumda aldığımız risklerden, çok fazla gol atma isteğimizden kaynaklanıyor olabilir. Hücuma etki edebilecek, oyunu değiştirebilecek birçok oyuncumuz var. Ama işin defansif yönünü geliştirmemiz lazım, daha az gol yememiz lazım. Baktığınızda ligin ilk yarısında 2-3 tane daha az gol yemiş olsaydık ligin ilk yarısını daha fazla puanla bitirebildik. Defans oyuncusu olarak daha az gol yemeyi istiyorum, bu da takım olarak yapabileceğimiz bir şey diye konuştu.



2 YIL DAHA FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDEBİLİRİM



Kendisi için en önemli şeyin fit olabilmek olduğunu belirten Kasımpaşalı futbolcu, Tembel bir oyuncu değilim, çalışmaya devam ediyorum. Benim yaşımda aslında en önemli şeylerden biri de çalışma motivasyonunuzu kaybetmemek. Bu motivasyonu da kaybetmedim. Hala antrenman ve oynamak için motivasyonum var. Eğer bir gün bu sonlanırsa o zaman kariyerimi bitirmeyi düşüneceğim. Şu an kendimi iyi hissediyorum, önümüzdeki 2 yıl daha futbol oynamaya devam edebilirim. Kasımpaşa'da kendimi mutlu hissediyorum, Türkiye'de bulunmaktan çok memnunum. Ailem de uyum sağlamış durumda. Değişiklik yapmanın gereği olduğunu düşünüyorum, kariyerimi devam ettirip daha sonra neler olacağını göreceğiz açıklamasında bulundu.



İKİNCİ YARI HER TAKIM İÇİN ÇOK ZOR GEÇECEK



İkinci yarının başlarında Başakşehir ile oynayacaklarını ve bu maçtan alacakları 3 puanın kendilerini zirveye daha fazla yaklaştıracağını vurgulayan Veigneau, İlk yarıda yaptığımız bazı hatalar oldu. Çok fazla puan kaybettik, Alanyaspor'a, Antalyaspor'a, Kayserispor'a yenildik. İkinci yarıda bunları yaşamamamız gerekiyor. Oynadığımız maçlarda en azından birer puan alabilirdik. Çok belirleyici haftalar olacak, özellikle direkt rakiplerimize karşı oynayacağımız maçlarda alacağımız sonuçlar belirleyici olacak. Ligin ikinci yarısı her takım için çok zor geçecek dedi.