07 Ocak 2019, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'nın Antalya kampı sürüyor

Kasımpaşanın Antalya kampı sürüyor
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

, 'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım, ikinci etap kamp çalışmalarına 'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından tam sahada çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Eray Birniçan idmanda yer almadı.

, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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