Kasımpaşa’dan transfer şov
Paşa, Sarpsborg ile Beşiktaş maçında 1 gol, 1 asist yapan 20 yaşındaki sol kanat Heintz’la 3.5, Stuttgart’tan sol açık Azad Toptik’le 2.5 yıllık imza attı
Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, daha önceden anlaştığı Norveç'te Sarpsborg'da oynayan 20 yaşındaki sol kanat Tobias Heintz ile 3.5 yıllık imza attı. Bu sezon Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde rakibi olan Heintz, temsilcimizin 3-2 kazandığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Genç futbolcu, ligde de 26 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. İmza töreninde konuşan Heintz, Paşa'da oynamak için sabırsızlandığını söyledi. Yetenekli oyuncu için 800 bin Euro bonservis ödendiği bildirildi. Paşa'nın diğer transferi ise Stuttgart altyapısından Azad Toptik oldu. 19 yaşındaki sol açık ile 2.5 yıllık imza atıldı.
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