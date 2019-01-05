05 Ocak 2019, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa’dan transfer şov

Kasımpaşa’dan transfer şov
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.01.2019

Paşa, ile maçında 1 gol, 1 asist yapan 20 yaşındaki sol kanat Heintz’la 3.5, ’tan sol açık ’le 2.5 yıllık imza attı

'in flaş ekibi , daha önceden anlaştığı Norveç'te 'da oynayan 20 yaşındaki sol kanat Tobias Heintz ile 3.5 yıllık imza attı. Bu sezon 'ın Avrupa Ligi'nde rakibi olan Heintz, temsilcimizin 3-2 kazandığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Genç futbolcu, ligde de 26 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. İmza töreninde konuşan Heintz, Paşa'da oynamak için sabırsızlandığını söyledi. Yetenekli oyuncu için 800 bin Euro bonservis ödendiği bildirildi. Paşa'nın diğer transferi ise altyapısından oldu. 19 yaşındaki sol açık ile 2.5 yıllık imza atıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Kasımpaşa, Azad Toptiki transfer etti Kasımpaşa, Azad Toptik'i transfer etti
Kasımpaşaya Norveçli orta saha Kasımpaşa'ya Norveçli orta saha
Kasımpaşada ikinci yarı hazırlıkları sürdü Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları sürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör