04 Ocak 2019, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa, Azad Toptik'i transfer etti

Kasımpaşa, Azad Toptiki transfer etti
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.01.2019

, (Bundesliga) ekibi Stuttgart'tan 'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart'ın rezerv takımında forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.


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