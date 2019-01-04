Kasımpaşa, Azad Toptiki transfer etti

04 Ocak 2019, Cuma
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Kasımpaşa, Azad Toptik'i transfer etti
Giriş Tarihi: 04.01.2019
Kasımpaşa, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart'ın rezerv takımında forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
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