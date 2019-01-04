04 Ocak 2019, Cuma
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Tobias Heintz Kasımpaşa'da
Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019
Kasımpaşa, Sarpsborg'da forma giyen 20 yaşındaki Norveçli futbolcu Tobias Heintz'le 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
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