04 Ocak 2019, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Tobias Heintz Kasımpaşa'da

Kasımpaşaya Norveçli orta saha
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

, 'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu 'le 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Norveç 1. Lig ekiplerinden 'un 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu , Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına 'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
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