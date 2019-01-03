Kasımpaşada ikinci yarı hazırlıkları sürdü

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Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları sürdü
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın sahada yapılan dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı ifade edildi.
Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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