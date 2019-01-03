03 Ocak 2019, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları sürdü

Kasımpaşada ikinci yarı hazırlıkları sürdü
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019

, 'de sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın sahada yapılan dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı ifade edildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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