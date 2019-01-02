02 Ocak 2019, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları başladı

Kasımpaşada ikinci yarı hazırlıkları başladı
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

, 'de 2018-2019 sezonunun ikinci devre hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptığı bildirildi.

Sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili'nin antrenmana katılmadığı aktarıldı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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