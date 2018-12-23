23 Aralık 2018, Pazar
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Gol iptal oldu sarı kartı kaldı
Giriş Tarihi: 22.12.2018
Diagne’nin geçerli sayılmayan golünden sonra sahada ilginç dakikalar yaşandı
Bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Mbaye Diagne dünkü maçın en çok konuşulan isimleri arasındaydı. Senegalli yıldız, 19. dakikada topu kafayla Beşiktaş ağlarına gönderdi. Gol sevincini canavar maskesi tutarak kutlayan Diagne sarı kart gördü. Ancak golden önce faul olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İptal edilen gol sonrasında Cüneyt Çakır, kural gereği Diagne'ye sarı kartının geçerli olduğunu anlattı. Diagne, ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Çaykur Rizespor müsabakasında cezalı duruma düştü.
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