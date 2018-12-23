23 Aralık 2018, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Gol iptal oldu sarı kartı kaldı

Gol iptal oldu sarı kartı kaldı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.12.2018

Diagne’nin geçerli sayılmayan golünden sonra sahada ilginç dakikalar yaşandı

Bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Mbaye Diagne dünkü maçın en çok konuşulan isimleri arasındaydı. Senegalli yıldız, 19. dakikada topu kafayla ağlarına gönderdi. sevincini canavar maskesi tutarak kutlayan Diagne gördü. Ancak golden önce faul olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İptal edilen gol sonrasında , kural gereği Diagne'ye sarı kartının geçerli olduğunu anlattı. Diagne, ligin ikinci yarısının ilk maçı olan müsabakasında cezalı duruma düştü.

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