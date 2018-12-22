23 Aralık 2018, Pazar
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği mücadelede Loret Sadiku, lacivert-beyazlı forma ile ilk golünü attı. 3 sezondur lacivert-beyazlı formayı terleten Kosovalı futbolcu, Kasımpaşa'da ilk golünü attı. Siyah-beyazlılar karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan 27 yaşındaki oyuncu, ilk golünün mutluluğunu yaşadı.
Sadiku, Kasımpaşa’da ilk golünü attı
Giriş Tarihi: 22.12.2018
Son 3 sezondur Kasımpaşa forması giyen Loret Sadiku, Kasımpaşa kariyerindeki ilk golünü attı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği mücadelede Loret Sadiku, lacivert-beyazlı forma ile ilk golünü attı. 3 sezondur lacivert-beyazlı formayı terleten Kosovalı futbolcu, Kasımpaşa'da ilk golünü attı. Siyah-beyazlılar karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan 27 yaşındaki oyuncu, ilk golünün mutluluğunu yaşadı.
Başarılı futbolcu, devrenin son maçı olan Beşiktaş karşısında 90 dakika sahada kalarak, etkili bir performans sergiledi.
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