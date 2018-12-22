23 Aralık 2018, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Sadiku, Kasımpaşa’da ilk golünü attı

Sadiku, Kasımpaşa’da ilk golünü attı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.12.2018

Son 3 sezondur forması giyen , Kasımpaşa kariyerindeki ilk golünü attı.

'in 17. haftasında 'nın 'ı 4-1 mağlup ettiği mücadelede , lacivert-beyazlı forma ile ilk golünü attı. 3 sezondur lacivert-beyazlı formayı terleten Kosovalı futbolcu, Kasımpaşa'da ilk golünü attı. Siyah-beyazlılar karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan 27 yaşındaki oyuncu, ilk golünün mutluluğunu yaşadı.

Başarılı futbolcu, devrenin son maçı olan Beşiktaş karşısında 90 dakika sahada kalarak, etkili bir performans sergiledi.

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