Kasımpaşada Erzurumspor maçı hazırlıkları

İdmana sakatlıkları devam eden Khalili ve Özgür Çek katılmazken, Koita takımdan ayrı çalıştı

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale taktik maç yaptığı ifade edildi.

İdmana sakatlıkları devam eden Özgür Çek ile Abdul Rahman Khalili'nin katılmadığı, Fode Koita'nın ise takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.