    23 Ekim 2018, Salı

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

    Kasımpaşada Erzurumspor maçı hazırlıkları
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    , 'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    İdmana sakatlıkları devam eden Khalili ve katılmazken, Koita takımdan ayrı çalıştı

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale taktik maç yaptığı ifade edildi.

    İdmana sakatlıkları devam eden Özgür Çek ile Abdul Rahman Khalili'nin katılmadığı, Fode Koita'nın ise takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

    , maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.



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