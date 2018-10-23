Kasımpaşada Erzurumspor maçı hazırlıkları

23 Ekim 2018, Salı
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Kasımpaşa'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İdmana sakatlıkları devam eden Khalili ve Özgür Çek katılmazken, Koita takımdan ayrı çalıştı
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale taktik maç yaptığı ifade edildi.
İdmana sakatlıkları devam eden Özgür Çek ile Abdul Rahman Khalili'nin katılmadığı, Fode Koita'nın ise takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.
Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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