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Kasımpaşa’da Diagne şov
Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018
Kasımpaşa'nın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, Akhisarspor ağlarını da 2 kez havalandırıp 9 maçta 10 gole ulaştı. 10 golünün 9'unu son yarım saatlik dilimlerde kaydeden 26 yaşındaki yetenekli santrfor, Süper Lig'de gol krallığı yarışında da zirveyi kimseye bırakmazken, en yakın rakiplerinin de iki katı skor üretmeyi başardı.
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