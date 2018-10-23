    23 Ekim 2018, Salı

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa’da Diagne şov

    Kasımpaşa’da Diagne şov
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'nın Senegalli yıldızı Mbaye , Akhisarspor ağlarını da 2 kez havalandırıp 9 maçta 10 gole ulaştı. 10 golünün 9'unu son yarım saatlik dilimlerde kaydeden 26 yaşındaki yetenekli santrfor, 'de gol krallığı yarışında da zirveyi kimseye bırakmazken, en yakın rakiplerinin de iki katı skor üretmeyi başardı.

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