Kasımpaşada Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

22 Ekim 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Kasımpaşa'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 22.10.2018
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı, ardından ayak tenisi çalışmasıyla devam ettiği bildirildi.
Dar alanda minyatür kale çalışmasıyla süren idmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!