    22 Ekim 2018, Pazartesi

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

    Kasımpaşada Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    , 'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı, ardından ayak tenisi çalışmasıyla devam ettiği bildirildi.

    Dar alanda minyatür kale çalışmasıyla süren idmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.



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