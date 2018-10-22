    22 Ekim 2018, Pazartesi

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşalı Diagne'nin yıldızı parlıyor

    Kasımpaşalı Diagnenin yıldızı parlıyor
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'nın Senegalli futbolcusu , gol yollarındaki etkili performansıyla göz dolduruyor.

    'in en golcü takımı konumundaki 'nın santrforu Diagne, skorer performansıyla dikkati çekiyor - Senegalli futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta 10 kez fileleri havalandırırken, gol krallığı yarışının da zirvesinde yer aldı - Diagne, lacivert-beyazlı takımdaki başarılı mücadelesiyle Senegal 'na davet edildi

    Spor Toto Süper Lig'de 22 golle en skorer takım konumunda bulunan lacivert-beyazlıların 26 yaşındaki oyuncusu, golcü kimliğiyle ön plana çıkıyor.

    Diagne, Kasımpaşa'da bu sezon forma giydiği 9 maçta 10 gole imza attı.

    'in takımından geçen sezon ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Senegalli santrfor, ikinci yarıda çıktığı 17 maçta 12 kez fileleri havalandırmıştı.

    GOLLER SON 30 DAKİKADA

    , bu sezonki 10 golünün 9'unu son yarım saatlik dilimlerde kaydetti.

    Diagne, sırasıyla , , , , ve Akhisarspor maçlarının son 30 dakikalarında fileleri havalandırdı.

    Senegalli oyuncu, MKE Ankaragücü maçında ise 13. dakikada skor tabelasını değiştirdi.

    Diagne, Çaykur Rizespor (74), Medipol Başakşehir (66, 90+2), Demir Grup Sivasspor (80, 90+3), Galatasaray (76), Aytemiz Alanyaspor (89) ve Akhisarspor (67, 69) müsabakalarının ise son 30 dakikalık bölümlerinde gollerini attı.

    GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

    Kasımpaşa'nın sezon başında 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Mbaye Diagne, Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor.

    Ligde geride kalan 9 maçın tamamında forma giyen ve 10 kez fileleri havalandıran Senegalli santrfor, gol krallığı yarışında en yakın rakiplerinin iki katı skor üretti.

    Diagne'yi krallık yarışında 5'er golle (Göztepe), Mustapha Yatabare (), Hugo Rodallega (Trabzonspor) ve takım arkadaşı Samuel Eduok takip ediyor.

    MİLLİ TAKIM YOLU AÇILDI

    Mbaye Diagne, bu sezon sergilediği performansla Senegal Milli Takımı'na davet edildi.

    Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ile 9 Eylül'de yapılan maçta ilk kez milli olan 26 yaşındaki oyuncu, ardından aynı organizasyonda Sudan ile yapılan 2 müsabakada da sahaya çıktı.

    Diagne, milli formayla çıktığı 3 maçta gol sevinci ise yaşayamadı.

    KARİYERİNE İTALYA'DA BAŞLADI

    Mbaye Diagne, profesyonel kariyerine 'da başladı.

    İtalya'nın alt liglerinde 3 yıl forma giyen Diagne, 2013-2014 sezonu başında ise Juventus'a transfer oldu.

    Torino ekibiyle resmi maçta forma giyme şansı bulamayan Senegalli futbolcu, sırasıyla Lierse (), (), Westerlo (Belçika) ve Ujpest (Macaristan) takımlarına kiralandı.

    Özellikle Ujpest'te gösterdiği etkili performansın ardından Çin ekibi Tianjin Teda, 2016 Şubat ayında Diagne'yi bonservisiyle kadrosuna dahil etti.

    PROFESYONEL KARİYERİ

    Mbaye Diagne'nin profesyonel kariyerindeki performansı şöyle:

    SezonTakımMaçGol
    2013-2014Lierse117
    2014-2015El Shabab2-
    2014-2015Westerlo113
    2015-2016Ujpest1511
    2016Tianjin Teda2710
    2017Tianjin Teda176
    2017-2018Kasımpaşa1712
    2018-2019Kasımpaşa910



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