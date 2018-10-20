    20 Ekim 2018, Cumartesi

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: İlk golden sonra bize güven ve rahatlık geldi

    İlk golden sonra bize güven ve rahatlık geldi
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    'in 9. haftasında ağırladığı Akhisarspor'u 5-0 yenen 'nın , karşılaşmada yakaladıkları pozisyonların yüzde 70-80'ini golle sonuçlandırarak galip geldiklerini söyledi.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada , "Evimizdeki ikinci maçı düşündüğümüz şekilde bitirdik. İyi futbol ve galibiyet var. İlk yarı tempo düşüktü. İlk golden sonra bize güven ve rahatlık geldi. Girdiğimiz pozisyonların yüzde 70-80'ini gole çevirdik. Bu, son derece önemli." dedi.

    Üst sıralardaki yerlerini korumak için kazanmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Gelecek maçlarda da aynı görüntüyü sürdürmek istiyoruz. Uzun bir yolcukluk ve zorlu rakipler var. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

    larda bulunan lacivert-beyazlı 6 oyuncunun Akhisarspor maçına 2 gün hazırlanabildiğini aktaran Denizli, "Milli takım arası sıkıntılıydı. Düşük tempoda çalıştık. Ancak onlardan beklediğim tüm verimi aldım. Tek temennim, sakatlıksız dönmeleriydi. İşimiz camiasını mutlu etmek. Güzel bir atmosfer oluşturuyoruz. Umarım her geçen hafta taraftar sayımızı da artırırız." değerlendirmesinde bulundu.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
    Diagne 10. golüne ulaştı Diagne 10. golüne ulaştı
    Kasımpaşa bir açıldı pir açıldı! Kasımpaşa bir açıldı pir açıldı!
    Mustafa Denizli: Akhisar maçının önemini biliyoruz Mustafa Denizli: "Akhisar maçının önemini biliyoruz"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör