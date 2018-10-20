    20 Ekim 2018, Cumartesi

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Diagne 10. golüne ulaştı

    Diagne 10. golüne ulaştı
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    Kasımapaşa’nın Senegalli golcüsü , mücadelesinde kaydettiği 2 gol ile ligdeki gol sayısını 10’a çıkarmış oldu.

    'da çıkışını sürdürüyor. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, ligin 9. haftasında oynanan maçında takımının ilk golünü atan Trezeguet'ye asist yaparken, rakip fileleri de 2 kez havalandırdı. 'de attığı gol sayısını 10'a çıkaran golcü oyuncunun, mücadelenin 62. dakikasında Akhisarspor ağlarına gönderdiği top gol değeri kazanmazken, 67 ve 70. dakikada iki gol kaydetti.

    Başarılı futbolcu, ligde 10 gol kaydederek, gol krallığının zirvesinde bulunurken, Akhisarspor karşısında 2 gol 1 asist ile takımına katkı sağladı.

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