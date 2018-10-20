Kasımpaşa sahasında Akhisarspor'u 5-0 mağlup etti (ÖZET)
Kasımpaşa, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Akhisarspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 kazandı.
7. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sissoko'nun kendi yarı sahasında topu kaptırmasının ardından gelişen ani atakta Diagne, sol kanatta meşin yuvarlakla ilerledikten sonra pasını savunmanın arkasına sarkan Trezeguet'nin koşu yoluna gönderdi. Mısırlı oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Fatih Öztürk, soluna gelen topa müdahale ederek gole izin vermedi. Fatih'ten dönen meşin yuvarlağı Akhisarspor savunması uzaklaştırdı.
9. dakikada Josue'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı şık bir kurtarışla kornere çeldi.
18. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Miguel Lopes'in ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, sağ direğin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Ayrıntılar geliyor...
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan Serbest, Eduok, Pavelka, Trezeguet, Diagne
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Sissoko, Aykut Çeviker, Barbosa, Josue, Güray Vural, Seleznov
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