    20 Ekim 2018, Cumartesi

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa sahasında Akhisarspor'u 5-0 mağlup etti (ÖZET)

    Kasımpaşa bir açıldı pir açıldı!
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    , ’in 9. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 kazandı.

    7. dakikada tehlikeli geldi. Sissoko'nun kendi yarı sahasında topu kaptırmasının ardından gelişen ani atakta Diagne, sol kanatta meşin yuvarlakla ilerledikten sonra pasını savunmanın arkasına sarkan Trezeguet'nin koşu yoluna gönderdi. Mısırlı oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Fatih Öztürk, soluna gelen topa müdahale ederek gole izin vermedi. Fatih'ten dönen meşin yuvarlağı savunması uzaklaştırdı.

    9. dakikada Josue'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı şık bir kurtarışla kornere çeldi.

    18. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Miguel Lopes'in ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, sağ direğin yanından dışarı çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

    Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez

    Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Serbest, Eduok, Pavelka, Trezeguet, Diagne

    Akhisarspor: Fatih Öztürk, Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Sissoko, Aykut Çeviker, Barbosa, Josue, Güray Vural, Seleznov

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