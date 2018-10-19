Mustafa Denizli: "Akhisar maçının önemini biliyoruz"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Göztepe karşısında aldıkları iyi sonucu Akhisarspor karşısında da tekrarlamak istediklerini söyledi.
Deneyimli teknik adam, milli maç arasında eksik bir kadro ile çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Lige verilen milli maçlar arası bizim çalışmalarımızı süre olarak etkilemedi ama kadro olarak etkiledi. Altı futbolcumuz milli takımlarında görev yapıyordu. Kadroya katılan arkadaşlarımızın hepsi çok uzun yolculuklardan geldi dolayısıyla bugün iki ayrı program uyguladık. Hafta sonu Akhisar maçının önemini hepimiz biliyoruz. Göztepe maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Bunu iç sahada devam ettirme arzusundayız."
Akhisarspor'un oynadığı futbolun karşılığını alamayan takımlardan olduğunun altını çizen Denizli, "Akhisarspor, çok değişken sonuçlar aldı. Dolayısıyla her maça nasıl hazırlanıyorsak Akhisar maçına da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Taraftarımız gündüz maçında takımını yalnız bırakmayacaktır. Takımımızda herhangi bir fiziksel sorun olmaması nedeniyle son derece mutluyum. Kasımpaşa olarak bu yıl koyduğumuz hedefin ne olduğunu biliyoruz. Bunu gerçekleştirecek durumun da sahada alınacak sonuçlarla ilgili olduğunu biliyoruz. Umut ediyorum ki taraftarlarımız bu hafta oynadığımız futboldan ve aldığımız sonuçtan memnun kalır. Futbol izleyen taraftarlar için cumartesi günü keyifli bir başlangıç olacak. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.
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